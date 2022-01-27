Скандальний депутат від ОПЗЖ відзначився заявою про війну з Росією та «один народ» (фото)

Це не перше подібне висловлювання одіозного представника місцевого самоврядування

Депутат Дніпропетровської облради від партії «ОПЗЖ» Володимир Хорішко опублікував на своїй Facebook-сторінці скандальний пост щодо загострення конфлікту між Україною та Росією. Про це повідомило видання 49000.com.ua.

Депутат заявив, що виступає проти війни між Україною та Росією, оскільки разом із Білоруссю у цих країнах, нібито, мешкає «один народ». Також депутат додав на фото свого профілю у Facebook прапор Російської Федрації.

скріншот: 49000.com.ua

Стратегічних міжнародних партнерів України Хорішко назвав «Англосаксами» та «колаборантами-нахлібниками». Із дописів Хорішка можна зрозуміти, що він поділяє та пропагує ідеї «руського миру», а також поширює антивакцинаторські фейки.

скріншот: 49000.com.ua

Варто заначити, що попри показове негативне ставлення до євроінтеграції України та європейських партнерів, вищу освіту Володимир Хорошко здобуває у Вищій школі менеджменту у Легінці (Польща).

скріншот: 49000.com.ua

Також на своїй сторінці Хорішко активно поширює відео відомого проросійського блогера Анатоля Шарія.

Пост зі словами підтримки Росії на сторінці депутата перебував недовго. Через годину, допис було видалено через порушення норм моралі. Політику Facebook Хорішко не оцінив, заявивши, що «Український Фейсбук – це філія ЦРУ в Україні».

Раніше нардеп від ОПЗЖ знайшов несподіване пояснення санкціям, які на нього наклали США.

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