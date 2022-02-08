Путін іронічно заявив, що готовий надати Порошенку політичний притулок

Путін зізнався, що він передбачав політичне переслідування Порошенка наступником

Президент РФ Володимир Путін під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем згадав про «переслідування політичних опонентів в Україні».

Путін в іронічній формі звернувся до п'ятого президента України Петра Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії.

«Його переслідування як державного злочинця, на мою думку, надмірна заявка на «успіх» чинної української влади. Ми готові таким, як Петро Порошенко, надати політичний притулок у Росії», – сказав Путін.

Путін сказав, що не слід звинувачувати Порошенка в підписанні Мінських угод та, відповідно, державній зраді. Російський президент зізнався, що він передбачав такий розвиток подій про політичне переслідування Порошенка наступником.

«Я ж не шуткував, коли говорив... Так і знав, що так буде», – додав Путін посміхаючись.

Президент країни-агресорки заявив, що Росія готова надати п’ятому президенту України Петру Порошенку «політичний притулок» через гуманітарні міркування, а не через те, що йому подобається політика Порошенка.

Переслідування Порошенка Путін назвав внутрішньополітичною боротьбою.

Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

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