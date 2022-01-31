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    Скандальний нардеп поскаржився на «моральне падіння» жінок

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    Кива поскаржився на &laquo;моральне падіння&laquo; жінок&raquo; - Скандальний нардеп поскаржився на «моральне падіння» жінок
    Кива поскаржився на «моральне падіння« жінок»
    Скріншот з відео

    Кива сказав, що отримував знімки в стилі ню

    Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива стверджує, що в суспільстві падає мораль, і жінки стають більш доступними.

    Нардеп в кулуарах Верховної Ради сказав, що зараз «тр*хнути легше, ніж випити чаю», свідчить відео, опубліковане в Telegram.

    Кива також поділився, що йому надсилають різні фотографії, зокрема, в стилі ню.

    «...Мораль сьогодні в суспільстві падає, жінки, на жаль, стають більш доступні, що, якщо чесно кажучи, знищує той інтерес, який в нас завжди був присутній. Тому сьогодні тр*хнути легше, ніж випити чаю«, – заявив він.

    Нагадаємо, 16 листопада минулого року стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

    Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    З відео, яке знімав на місці подій соратник Киви адим Рабінович, стало відомо, що Ілля Кива живе у шикарному маєтку в Козині.

    Також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році.

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    Теги: депутат Ілля Кива
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    Скандальний нардеп поскаржився на «моральне падіння» жінок