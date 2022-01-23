Нащадки легендарного Назарія Яремчука хором виконали суперхіт «Родина»

Пісню виконали сини Назарія Яремчука Дмитро та Назарій, а також п’ятеро їхніх дітей

Нащадки відомого співака Назарія Яремчука виконали його легендарну пісню «Родина». Хіт заспівали під час концерту, присвяченому 70-річчю артиста, який відбувся наприкінці листопада у Києві. Відповідне відео з’явилося на YouTube.

Пісню на слова Вадима Крищенка та музику Олександра Злотника виконали сини Назарія Яремчука Дмитро та Назарій, а також п’ятеро їхніх дітей – Олександр, Назарій, Олена, Дмитро та Ілля.

Відомо, що брати Дмитро та Назарій Яремчуки одружилися одного дня – 18 квітня 2010 року.

Президент Володимир Зеленський під час параду з нагоди 30-річчя Незалежності України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука.

Варто зазначити, що найвищої відзнаки Яремчук удостоївся через 26 років після смерті.

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