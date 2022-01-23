Суд над Порошенком, загроза вторгнення Росії і погана прикмета для Зеленського. Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Суд над Порошенком, можлива окупація Харкова та чергова хвиля COVID-19 стали найбільш обговорюваними новинами минулого тижня. Крім того, своїми заявами дивував Кремль, а Зеленського наперед привітали із днем народження, яке президент святкуватиме 25 січня. «Главком» зібрав для вас найважливіші події за минулих сім днів.

Арестович після критики Зеленського звільнився з Офісу президента

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента України Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, Арестович у програмі «Романенко. Беседы», яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу.

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто «забюрократизувалася».

Суд обрав запобіжний захід Петру Порошенку

19 січня Печерський суд Києва оголошував рішення щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку. З ранку під Офіс Президента на Банкову звозили автобусами силовиків. Велика кількість правоохоронців також була помічена біля будівлі Печерського суду, де проводили акцію прихильники Порошенка. Відбулися сутички правоохоронців із прибічниками п’ятого президента. Поліція зносила намети, де були термоси з чаєм, кавою та бутерброди для учасників акції.

Пізніше суд оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку, його відпустили під особисте зобов’язання, хоча прокуратура просила на два місяці взяти Порошенка під варту з можливістю застави у мільярд гривень. Пізніше стало відомо, що суд забрав у Петра Порошенка закордонний паспорт. Згодом учасники акції на підтримку п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка вирушили від Печерського районного суду Києва до Офісу президента, де провели мітинг.

Уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки

Кабінет міністрів скоротив строк дії Covid-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів. Сертифікати після бустерної дози почнуть діяти після появи технічної можливості.

Ще Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми «єПідтримка». Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на «ковідну» тисячу ліки.

Зеленський назвав місто, з якого Росія може почати війну проти України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що Росія може окупувати Харків. За його словами, це стане початком великомасштабної війни. Зеленський пояснив, що Росія може спробувати захопити українські території під приводом «захисту» російськомовного населення.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов закликав харків'ян не піддаватися панічним настроям через заяву президента Володимира Зеленського про загрозу російської окупації міста. Терехов висловив упевненість, що Харків залишатиметься мирним українським містом.

Імовірний наступ РФ. Бурба озвучив проблему, про яку мало хто замислюється

Чинна влада не здійснює належної підготовки до можливого наступу РФ та не інформує населення належним чином. Про це в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Василь Бурба. Також він зазначив: влада має пояснити людям, що робити, якщо у разі ймовірного наступу Росії зникне мобільний зв’язок.

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На думку колишнього очільника вітчизняної військової розвідки, задля уникнення паніки та плутанини грромадянам необхідно знати, що їм слід робити та яким чином діяти у тій чи іншій екстреній ситуації.

Визнання «Л/ДНР» та напад на Україну: Кремль зробив гучні заяви

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що їхня країна нібито ніколи не загрожувала українському народові і додав, що Росія «не збирається нападати на Україну». Також російський чиновник зазначив, що Росія не розглядає можливість визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

«Наколядували». Прикарпаття після масових свят потрапило до «червоної» зони

Із 24 січня в Івано-Франківській області запровадять «червону» зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Зараз в регіоні перевищені показники більшості індикаторів, за якими визначають ситуацію з коронавірусом.

Також в Україні розширилась «помаранчева» зона карантину. Станом на сьогодні в цій зоні перебувають вже вісім областей, додалася Чернігівщина.

Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн

Національний банк цього тижня продав на міжбанку $321 млн, а купив 20 млн доларів, свідчать дані на сайті регулятора.

Минулого тижня НБУ витратив на підтримку курсу гривні $330,7 млн. З початку року центробанк купив на міжбанку $751,7 млн і продав $20 млн. Негативне сальдо інтервенцій склало $731,7 млн.

Погана прикмета: Зеленського достроково привітали з днем народження

У Закарпатській області вздовж дороги розставили білборди з привітанням президента Володимира Зеленського з днем народження. Фото опублікував письменник Андрій Любка.

Він розповів, що проїхав 70 км і побачив щонайменше 10 таких білбордів. На борді написано «З Днем Народження, Президенте!», намальовано логотип партії «Слуга народу».

День народження Зеленського – 25 січня, а білборди були вже 21. Як відомо, в Україні з давних давен існують народні прикмети й забобони про те, що заздалегідь не можна людину вітати з днем народження, і вже тим більше дарувати подарунки завчасно.





В Україні змінилися правила продажу алкоголю

Із 2022 року набув чинності «ресурсний» закон, спрямований на поповнення доходів бюджету (№5600). Одна із норм закону стосується продажу підакцизних товарів, зокрема алкоголю. Встановлено, що з 1 січня 2022 року при роздрібній торгівлі алкогольними напоями необхідно вказувати у фіскальному чеку серію та номер акцизної марки.

У законі прописано, що при торгівлі підакцизними товарами в чеку необхідно зазначати товарну підкатегорію згідно української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, найменування товару, ціну, облік кількості, а в разі роздрібної торгівлі алкоголем – ще й цифрове значення штрих-коду марки акцизного податку (серію і номер).

Раніше сканувати акцизний код у кожному чеку треба було тільки під час продажу пляшки повністю.

Для коктейлів та продажу на розлив діяло інше правило — сканувати акциз треба було лише за першого відкорковування пляшки.



