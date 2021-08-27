Назарій Яремчук – Герой України. Донька легендарного співака назвала людей, які пролобіювали нагороду для батька
Марія Яремчук особливу подяку висловила експрезиденту Ющенку та його доньці Віталіні
Через 26 років після смерті українського співака Назарія Яремчука, Президент Володимир Зеленський присвоїв Народному артисту УССР звання Героя України. Вручення відбулось 24 серпня під час заходів на честь святкування 30-річчя Незалежності України. Про це написала донька Героя України, яка ініціювала присвоєння цього звання своєму батькові, Марія Яремчук на сторінці Facebook.
«Визнання справжнього таланту, визнання особистостей, які впливали на обличчя країни – це не просто привід згадати. Це необхідність. Бо це і про мотивацію для молодого покоління, і про власну значущість, як нації.
Я вірю, що культурно значущі персонажі та витвори мистецтва – заслуговують на своє, а головне – видне місце в історії.
Дякую трьом президентам України: Віктору Андрійовичу Ющенку, Леоніду Даниловичу Кучмі та Леоніду Макаровичу Кравчуку, за сприяння яких цей намір було реалізовано!
Та, безумовно, Володимиру Олександровичу!
P.s. Особлива подяка за чуйність Віктору Ющенко та його доньці Віталіні Ющенко, які з відкритим серцем допомогли великому українцю отримати почесне і таке заслужене звання!», – написала Яремчук.
Нагороду для батька, яку ініціювала донька Яремчука Марія, отримали її брати Дмитро та Назарій.
Назарій Назарович Яремчук (30 листопада 1951 – 30 червня 1995) – український естрадний співак (тенор). Народний артист УРСР (1987). Герой України. Батько співака і композитора, заслуженого артиста України Назарія Яремчука-молодшого та співака, заслуженого артиста України Дмитра Яремчука, а також співачки Марії Яремчук.
Відомий насамперед виконанням українських пісень: «Незрівняний світ краси», «Чуєш мамо», «Якщо мине любов», «Батько і мати», «Зачаруй», «А матіоли цвіт» «Червона рута», «Водограй», «Смерекова хата», «Стожари», «Гай, зелений гай», «Родина», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас», «Писанка», «Гей ви, козаченьки», «Я ще не все тобі сказав» та інші. 30 червня 1995 року після довготривалої хвороби Назарій Яремчук помер у Чернівцях.
За 43 роки життя Назарій Яремчук записав понад 150 пісень.