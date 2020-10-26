Freedom Jazz виступлять з новим шоу у Києві



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Виступ Freedom Jazz girls band – це завжди свято музики та грандіозної атмосфери

30 жовтня музичне кабаре #1 в Україні Freedom Jazz girls band зіграють вибуховий концерт у столичному Caribbean Club Concert Hall. Джазетки готують неймовірне Sax Live Show «BEST SONGS», в якому поєднали найкращі пісні та найяскравіші номери з різних шоу.

Авторські пісні та світові хіти «Paparazzi», «Vitamin D», «The Show Must Go On», «Personal Jesus», «Music», «Du hast», «Тает лед» в оригінальних аранжуваннях пролунають у виконанні чарівних Freedom Jazz girls band.

«Це буде особлива зустріч з нашим дорогим глядачем. Ми підготували все краще і відразу! Знаєте, як у дівчат буває настрій надіти на себе все най-най нове відразу?! Ось так і ми вирішили об'єднати найяскравіше з наших шоу, як справжні колекціонерки вражень. Будемо блищати і переливатися музичними фарбами. Чекаємо кожного розділити цей вечір з нами!», - розповіли джазетки.

Режиссером театралізованого шоу стала українська хореографиня, режисерка-постановниця та продюсерка – неперевершена Олена Коляденко.