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    Культура

    Freedom Jazz виступлять з новим шоу у Києві

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    Freedom Jazz виступлять з новим шоу у Києві

    Виступ Freedom Jazz girls band – це завжди свято музики та грандіозної атмосфери

    30 жовтня музичне кабаре #1 в Україні Freedom Jazz girls band зіграють вибуховий концерт у столичному Caribbean Club Concert Hall. Джазетки готують неймовірне Sax Live Show «BEST SONGS», в якому поєднали найкращі пісні та найяскравіші номери з різних шоу.
    Авторські пісні та світові хіти «Paparazzi», «Vitamin D», «The Show Must Go On», «Personal Jesus», «Music», «Du hast», «Тает лед» в оригінальних аранжуваннях пролунають у виконанні чарівних Freedom Jazz girls band.
    «Це буде особлива зустріч з нашим дорогим глядачем. Ми підготували все краще і відразу! Знаєте, як у дівчат буває настрій надіти на себе все най-най нове відразу?! Ось так і ми вирішили об'єднати найяскравіше з наших шоу, як справжні колекціонерки вражень. Будемо блищати і переливатися музичними фарбами. Чекаємо кожного розділити цей вечір з нами!», - розповіли джазетки.

    Режиссером театралізованого шоу стала українська хореографиня, режисерка-постановниця та продюсерка – неперевершена Олена Коляденко

    концерт
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