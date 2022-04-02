Окупанти пошкодили газогін біля Сєвєродонецька. Майже вся Луганщина без газу

Загалом без газопостачання залишилося 36 населених пунктів на Луганщині

Російські окупаційні війська 2 квітня перебили газогін під Сєвєродонецьком. Тепер майже вся Луганська область без газу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

Снаряд окупантів пошкодив газогін діаметром 500 мм. Місце аварії перебуває в зоні активних бойових дій. У ремонтників немає можливості туди дістатися.

«Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Втім, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти – приблизно 60 тис. абонентів», – написав Гайдай.

Він додав, що загалом без газопостачання залишилося 36 населених пунктів – 131 944 абонентів.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 2 квітня, окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені. У Кривому Розі стався «приліт» на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає.

Упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури.

Також у ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.