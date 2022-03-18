На Запоріжжі рашисти обстріляли із «Смерчів» полігон та завод
Наразі пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС
В передмісті Запоріжжя російські окупанти здійснили обстріл з РСЗВ «Смерч» військового полігону, одного з заводів та кар’єру, який знаходиться поряд.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв. Обстріл було здійснено вранці 18 березня, близько 8:00.
«В передмісті обласного центру Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню «Смерч», російськими окупантами, сьогодні 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного з заводів та кар’єру, що прилягає до нього», – повідомив Арєф’єв.
За його словами, ракетний обстріл призвів до пожежі на території заводу.
«Масштаби руйнування та втрати встановлюються», – написав речник Запорізької ОВА.
Нагадаємо, нещодавно окупанти обстріляли вокзал Запоріжжя. Відео наслідків. Тоді сирена не спрацювала, бо ворог стріляв з невеликої відстані.