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    Події в Україні

    На Запоріжжі рашисти обстріляли із «Смерчів» полігон та завод

    На Запоріжжі рашисти обстріляли із «Смерчів» полігон та завод
    фото з відкритих джерел

    Наразі пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС

    В передмісті Запоріжжя російські окупанти здійснили обстріл з РСЗВ «Смерч» військового полігону, одного з заводів та кар’єру, який знаходиться поряд.

    Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв. Обстріл було здійснено вранці 18 березня, близько 8:00.

    «В передмісті обласного центру Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню «Смерч», російськими окупантами, сьогодні 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного з заводів та кар’єру, що прилягає до нього», – повідомив Арєф’єв.

    За його словами, ракетний обстріл призвів до пожежі на території заводу.

    «Масштаби руйнування та втрати встановлюються», – написав речник Запорізької ОВА.

    Нагадаємо, нещодавно окупанти обстріляли вокзал Запоріжжя. Відео наслідків. Тоді сирена не спрацювала, бо ворог стріляв з невеликої відстані.

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    Теги: Запоріжжя пожежа росія окупанти ЗСУ ДСНС війна обстріл завод Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі рашисти обстріляли із «Смерчів» полігон та завод