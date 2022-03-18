Українські військові над Одещиною збили крилату ракету окупантів

Над Одещиною ЗСУ збили ворожу крилату ракета морського базування

Сьогодні, 18 березня, у небі над Одеською областю близько 5 ранку українські військові сили збили крилату ракету російських окупантів. Про це повідомляє повітряне командування «Південь».

«Сьогодні, 18 березня о 5 годині ранку, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Також вранці 18 березня над Київською областю українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили російський винищувач. Літак противника впав на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі. Ворог продовжує нести втрати.