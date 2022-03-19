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    Події в Україні

    Тимошенко рятувалася від обстрілів у харківському метро (відео)

    Тимошенко спустилася в метро - Тимошенко рятувалася від обстрілів у харківському метро (відео)
    Тимошенко спустилася в метро
    фото: скріншот із відео

    Політикиня із командою везли гуманітарну допомогу, і тривога захопила їх просто на дорозі

    Лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко довелося рятуватися від російських ракет у харківському метро. Вона перечікувала одну з повітряних ракет в підземці на Площі Свободи. Відповідним відео Тимошенко поділилася на своїй сторінці у Facebook.

    За словами політикині, вона із командою везли гуманітарну допомогу, і тривога захопила їх просто на дорозі.

    «Харківське метро, як і метро у столиці, стало для тисяч українців місцем порятунку від російських обстрілів та авіанальотів. Вкотре переконалася, наскільки сильно вірять в перемогу України люди, які нині найбільше постраждали від «русского міра» та путінських «асвабадітєлєй». Немає сьогодні на світі сили, здатної здолати наш козацький дух, приборкати нашу Волю!», – написала Юлія Тимошенко.

    Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко сфотографувалася з автоматом Калашникова в руках та виклала ці знімки у свій Instagram. На фото нардепка позує біля будівлі київського Міністерства внутрішніх справ разом із людьми, які тримають у руках зброю.

    Лідерка партії записала відеозверненя до світової спільноти. Вона попросила допомогти «закрити» небо та ізолювати Росію з усіх міжнародних інстанцій.

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    Теги: росія Юлія Тимошенко Батьківщина окупанти метро війна партії Україна Facebook Instagram окупація #stoprussia
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    Тимошенко рятувалася від обстрілів у харківському метро (відео)