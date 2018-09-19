Очікуючи на підвищення. Скільки заробляють сьогодні українські військові?



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Ініціативу президента щодо збільшення виплат солдатам підтримала Рада національної безпеки і оборони України

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців з 2019 року зросте на щонайменше 30%

Вже з наступного року заробітна плата солдатів Збройних сил України може підвищитися до не менш, ніж 10 тисяч гривень, обіцяє українська влада.

Скільки нині заробляють українські військові та які є надбавки за підбитий танк чи БТР?

Нагадаємо, що розмір грошового забезпечення військовослужбовців з 2019 року зросте на щонайменше 30%.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, уточнивши, що ініціативу щодо збільшення виплат солдатам раніше підтримала Рада національної безпеки і оборони України.

Джерело: Deutsche Welle