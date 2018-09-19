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    Очікуючи на підвищення. Скільки заробляють сьогодні українські військові?

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    Ініціативу президента щодо збільшення виплат солдатам підтримала Рада національної безпеки і оборони України - Очікуючи на підвищення. Скільки заробляють сьогодні українські військові?
    Ініціативу президента щодо збільшення виплат солдатам підтримала Рада національної безпеки і оборони України

    Розмір грошового забезпечення військовослужбовців з 2019 року зросте на щонайменше 30%

    Вже з наступного року заробітна плата солдатів Збройних сил України може підвищитися до не менш, ніж 10 тисяч гривень, обіцяє українська влада.

    Скільки нині заробляють українські військові та які є надбавки за підбитий танк чи БТР?

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    Нагадаємо, що розмір грошового забезпечення військовослужбовців з 2019 року зросте на щонайменше 30%.

    Про це повідомив президент України Петро Порошенко, уточнивши, що ініціативу щодо збільшення виплат солдатам раніше підтримала Рада національної безпеки і оборони України.

    Джерело: Deutsche Welle

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