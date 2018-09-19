Слідком РФ порушив справу через збиття військового літака біля Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел Уламки Іл-20 знаходять біля берегів Сирії

Як відомо, російський літак збили сирійські військові, цілячись в ізраїльське повітряне судно

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через збиття військового літака Іл-20 біля берегів Сирії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

«На місці інциденту разом з представниками Міноборони РФ працюють слідчі та криміналісти Слідчого комітету Росії. Встановлюються усі обставини та причини того, що сталося», — заявили у Слідкомі Росії.

Російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем в ніч на 18 вересня. У результаті загинули 15 російських військових.

У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

Також Путін заявив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

Офіційний Вашингтон закликав до мирного вирішення сирійського конфлікту у зв'язку з інцидентом, внаслідок якого сили Башара Асада збили літак російських збройних сил Іл-20, що призвело до загибелі 15 російських військових.