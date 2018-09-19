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    Слідком РФ порушив справу через збиття військового літака біля Сирії

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    <span>Уламки Іл-20 знаходять біля берегів Сирії&nbsp;</span> - Слідком РФ порушив справу через збиття військового літака біля Сирії
    Фото з відкритих джерел
    Уламки Іл-20 знаходять біля берегів Сирії 

    Як відомо, російський літак збили сирійські військові, цілячись в ізраїльське повітряне судно

    Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через збиття військового літака Іл-20 біля берегів Сирії.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

    «На місці інциденту разом з представниками Міноборони РФ працюють слідчі та криміналісти Слідчого комітету Росії. Встановлюються усі обставини та причини того, що сталося», — заявили у Слідкомі Росії.

    Російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем в ніч на 18 вересня. У результаті загинули 15 російських військових. 

    У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

    Також Путін заявив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

    Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

    Офіційний Вашингтон закликав до мирного вирішення сирійського конфлікту у зв'язку з інцидентом, внаслідок якого сили Башара Асада збили літак російських збройних сил Іл-20, що призвело до загибелі 15 російських військових.

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