Окупанту, якому в Україні понівечили обличчя, депутати РФ заспівали пісню Газманова

Саме так в Росії зустрічають окупантів, які побували в Україні

Загарбник залишився калікою, зате послухав пісню Газманова

Окупанту з Дагестану, який повернувся з України з понівеченим обличчям, депутати від «Єдиної Росії» заспівали пісню Газманова «Вперед, Росіє». Відповідне відео було розміщене в мережі.

До слова, бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандюзка оприлюднили відео, як знищили в окупантів.

Серією влучних пострілів вони ліквідували три ворожі САУ