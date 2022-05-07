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    Окупанту, якому в Україні понівечили обличчя, депутати РФ заспівали пісню Газманова

    Саме так в Росії зустрічають окупантів, які побували в Україні - Окупанту, якому в Україні понівечили обличчя, депутати РФ заспівали пісню Газманова
    Саме так в Росії зустрічають окупантів, які побували в Україні

    Загарбник залишився калікою, зате послухав пісню Газманова

    Окупанту з Дагестану, який повернувся з України з понівеченим обличчям, депутати від «Єдиної Росії» заспівали пісню Газманова «Вперед, Росіє». Відповідне відео було розміщене в мережі.

    До слова, бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандюзка оприлюднили відео, як знищили в окупантів.

    Серією влучних пострілів вони ліквідували три ворожі САУ

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанту, якому в Україні понівечили обличчя, депутати РФ заспівали пісню Газманова