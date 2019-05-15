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    Перший півфінал «Євробачення-2019»: відео

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    &laquo;Євробачення&raquo; цьогоріч проходить у Тель-Авіві - Перший півфінал «Євробачення-2019»: відео
    «Євробачення» цьогоріч проходить у Тель-Авіві

    Сьогодні на сцену вийдуть 17 учасників

    В ізраїльському Тель-Авіві почався перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019». Сьогодні на сцену вийдуть 17 учасників.

    Конкурсанти від країн виступатимуть у такому порядку: Кіпр, Чорногорія, Фінляндія, Польща, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Сербія, Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція та Сан-Марино.

    До них під час голосування приєднаються ще три країни – Іспанія та Франція з Великої п'ятірки країн-засновниць «Євробачення» а також Ізраїль, який цьогоріч приймає змагання. Інші країни голосувати сьогодні не будуть.

    10 країн, учасники яких наберуть найбільшу кількість балів, пройдуть у фінал, який відбудеться 18 травня.

    Євробачення Ізраїль музика конкурс
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