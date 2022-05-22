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    Події в Україні

    Рашисти перекинули до Сєвєродонецька єдину групу «Термінаторів» – британська розвідка

    Росія розробила &laquo;Термінатор&raquo; після того, як виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків - Рашисти перекинули до Сєвєродонецька єдину групу «Термінаторів» – британська розвідка
    Росія розробила «Термінатор» після того, як виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків
    фото: wikipedia.org

    Район Сєвєродонецька залишається одним із безпосередніх тактичних пріоритетів Росії

    Єдина діюча в Росії оперативна рота бойових машин підтримки танків (БМПТ) «Термінатор», ймовірно, була розгорнута на Сєвєродонецькому напрямку наступу на Донбасі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

    «Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетна Центральна група військ (ЦГВ), яка є єдиним формуванням, що застосовує цю машину. Раніше ЦГВ зазнала великих втрат, не зумівши прорватися до східного Києва на першому етапі вторгнення», – йдеться у звіті.

    Британська розвідка зазначає, що Росія розробила «Термінатор» після того, як виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, які вона використовувала під час афганської та чеченської воєн.

    Наголошується, що район Сєвєродонецька залишається одним із безпосередніх тактичних пріоритетів Росії. Однак, маючи максимум десять «Термінаторів», вони навряд чи матимуть суттєвий вплив на кампанію, вважають у розвідці Британії.

    Нагадаємо, Банкова озвучила, яка зброя потрібна Україні.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти перекинули до Сєвєродонецька єдину групу «Термінаторів» – британська розвідка