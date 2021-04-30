Слідча комісія Ради хоче звільнити голову Наглядової ради «Укрзалізниці»

Тимчасове слідча комісія з розслідування ситуації в Укрзалізниці визнала незадовільною роботу Наглядової ради компанії та в.о. голови Івана Юрика. Відповідне рішення прийнято на засіданні в п’ятницю 30 квітня, повідомила голова ТСК Юлія Гришина.

«Визнати в.о. Голови правління і членів правління «Укрзалізниці» некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді. Звернутися до Кабінету міністрів з вимогою негайно звільнити в.о. Голови правління «Укрзалізниці», а також членів правління і всіх тимчасово виконуючих обов'язки керівників компанії, які фактично не несуть жодної відповідальності за стан нашої залізниці. Визнати незадовільною роботу Наглядової ради «Укрзалізниці» і звернутися до Кабміну з вимогою вже зараз, не чекаючи завершення спливу терміну функціонування чинного складу, розпочати пошук компетентних осіб, здатних ефективно управляти державним залізничним активом України», – йдеться у заяві.

Більше того, парламентарі вимагають привести рівень зарплат членів Наглядової Ради та правління УЗ у відповідність до финансовых показників компанії.

За словами Гришиної, ані Міністр інфраструктури Владислав Криклій, ані в.о. голови Правління Іван Юрик не з’явилися на засідання ТСК. «Всі спроби налагодити конструктивний діалог та співпрацю з керівництвом «Укрзалізниці» і міністерством інфраструктури сьогодні завершені. Віднині ТСК переходить на жорсткий режим. Всім запрошеним на наступні засідання ТСК будуть вручатися не просто повідомлення, а повістки. Неявка без поважної причини буде розцінюватися як перешкоджання роботі слідчої комісії і відповідним чином кваліфікуватися згідно з Кримінальним кодексом України. Це буде стосуватися не тільки тих, хто уникає зі зрозумілих причин засідання ТСК, а й тих, хто провалив всілякі «дорожні карти розвитку», а тепер намагається сховатися за власним невіглаством, відмовляючись надавати ТСК суспільно-важливу інформацію, в тому числі про зарплати Наглядової ради», – заявила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді 27 січня утворили ТСК з питань перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця». Планується забезпечення неупередженої і прозорої перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця», розслідування бездіяльності та порушень законодавства України органами управління цього підприємства, яка призвела до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників. Також планувалося перевірити фахову відповідність членів правління та наглядової ради Укрзалізниці, долучених до процесів управління АТ, на підставі вимог законодавства.

Раніше Тимчасова слідча комісія Верховної Ради визнала фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.