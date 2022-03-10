Проблема сепаратизму, яку Путін хотів створити в Україні, є ризиком для самої Росії

Справжня політика – це не «спецоперації», а довгострокові інтереси та перспектива країни

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По поводу фразы Путина: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин...».

Видели ведь это видео? Такое нервное слегка, ведь все пошло, мягко говоря, не совсем так, как планировалось. Это видео – комментарий Путина на Совбезе по поводу смерти сына заместителя министра внутренних дел Ингушетии, которого Кремль, как и других военных, отправил в Украину убивать украинцев.

Этот перечень разных национальностей – показателен. Чувствует, видимо, где может начаться проблема.

Во-первых, действительно возникает вопрос (а в национальных республиках он будет острее звучать, в силу особенностей менталитета): какого черта нужна была эта война, если она обернулась потерями и позором для самой России? Эти слова Путина – это прямо как сеанс экзорцизма в отношении себя самого, где он при этом, типа, забирает всех с собой. Но не факт, что представители разных национальностей захотят быть/оставаться соучастниками такого курса. Не уверена, что им нужны такой «рай» и такая «судьба», где за один рос паспорт могут «бить по морде».

А, во-вторых, и это то, что я наблюдала ещё с 2014 года, российская власть, поставив ложную задачу захвата территорий соседних государств (вместо развития своей), так и не поняла принцип современных сильных государств. Принцип «протоимперий» (если можно так говорить) – всегда ценностный. Это как «плавильный котел», где представитель любой национальности, сексуальной ориентации, цвета кожи и тд (если он профессиональный и не нарушает закон) может претендовать на власть. Это принцип гражданского патриотизма и политической нации.

В России же пошли по пути «нацизма» вместе со скрепоносной архаикой. Весь этот бред про «русскую войну» и поиск «нацистов» по всему миру, будучи уже самим аналогом Веймарской республики. К слову, закон о «российской нации», обсуждаемый еще с 2015 года, так и не был принят. И понятно почему. Потому что это конкретика.

А теперь, после провала поиска «нацистов» в Украине и дискредитации всей этой идеи «русского мира», Путин бросился в тему многонациональности. Проблема сепаратизма, которую Россия искусственно хотела создать все это время в Украине – это потенциальный риск для самой РФ. Особенно сейчас, когда полномасштабное вторжение России в Украину обернется не только экономическим крахом, но и риском для государственности самой РФ.

Настоящая политика – это не «спецоперации», а долгосрочные интересы и перспектива страны. Только с этим у российской власти давно проблемы. Весь мир окончательно убедился: экономический рост Россия использует не во благо своих граждан, а на убийства граждан других государств, и в итоге – нищету своих.

Джерело: блог Олесі Яхно

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