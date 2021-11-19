Перший сніг спровокував масштабну ДТП на Сумщині

У Сумській області зіткнулися кілька легкових автомобілів та вантажівка

У п'ятницю, 19 листопада 2021 року, на Сумщині через негоду сталася масштабна ДТП. В результаті дорожньо-транспортної пригоди зіткнулися кілька легкових автомобілів та вантажний.

Відео з місця інциденту опубліковано у Telegram-каналі Труха.

Нагадаємо, що в Україні у п'ятницю, 19 листопада, буде дощити у всіх регіонах. Температура повітря вдень триматиметься в межах +2-10 градусів, а вночі опуститься аж до -6.

До слова, в Україні розпочато полювання на водіїв, які не сплачують штрафів за порушення правил дорожнього руху. За два дні у Києві у боржників конфіскували сім автомобілів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.