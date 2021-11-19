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    В Одесі пожежна машина врізалася у кіоск (відео)

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    Пожежна машина зіткнулася з іномаркою - В Одесі пожежна машина врізалася у кіоск (відео)
    Пожежна машина зіткнулася з іномаркою
    фото скріншот відео

    Авто рятувальників врізалося у торговельну точку

    У Київському районі Одеси пожежна машина після зіткнення з іномаркою врізалася в кіоск. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області, аварія сталася сьогодні на вул. Вільямса, 50. «Автомобіль ДСНС з включеними проблисковими маячками прямував на виклик про пожежу в 9-поверховому житловому будинку за адресою: вул. Ільфа і Петрова, 55. Там сталося загоряння електролічильника», – розповіли у пресслужбі.

    Рухаючись вул. Вільямса, біля світлофора авто рятувальників зіткнулося з легковиком Hyundai Sonata, після чого спецмашина врізалася в кіоск.

    Загиблих і постраждалих немає. Обставини ДТП з'ясовуються.

    Нагадаємо, на Вінниччині від початку року понад 100 людей загинули в ДТП (статистика).

    Також на Одещині патрульні потрапили в ДТП.

    До слова, під Києвом вантажівка з камінням влетіла у зупинку.

    Теги: ДТП ДСНС Одеса статистика автомобіль аварія
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    В Одесі пожежна машина врізалася у кіоск (відео)