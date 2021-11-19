В Одесі пожежна машина врізалася у кіоск (відео)

Авто рятувальників врізалося у торговельну точку

У Київському районі Одеси пожежна машина після зіткнення з іномаркою врізалася в кіоск. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС в Одеській області, аварія сталася сьогодні на вул. Вільямса, 50. «Автомобіль ДСНС з включеними проблисковими маячками прямував на виклик про пожежу в 9-поверховому житловому будинку за адресою: вул. Ільфа і Петрова, 55. Там сталося загоряння електролічильника», – розповіли у пресслужбі.

Рухаючись вул. Вільямса, біля світлофора авто рятувальників зіткнулося з легковиком Hyundai Sonata, після чого спецмашина врізалася в кіоск.

Загиблих і постраждалих немає. Обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, на Вінниччині від початку року понад 100 людей загинули в ДТП (статистика).

Також на Одещині патрульні потрапили в ДТП.

До слова, під Києвом вантажівка з камінням влетіла у зупинку.