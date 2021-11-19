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    Дощитиме у всіх регіонах: прогноз погоди в Україні на 19 листопада

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    Погода в Україні у п'ятницю, 19 листопада, буде дощовою - Дощитиме у всіх регіонах: прогноз погоди в Україні на 19 листопада
    Погода в Україні у п'ятницю, 19 листопада, буде дощовою
    фото з відкритих джерел

    Температура повітря вдень підніметься до +10 градусів

    В Україні у п'ятницю, 19 листопада, буде дощити у всіх регіонах. Температура повітря вдень триматиметься в межах +2-10 градусів, а вночі опуститься аж до -6. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. У всьому регіоні дощитиме. Вдень температура повітря підніметься до +3-10 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +5-0 градусів.

    У Центрі та на Півночі буде також хмарна та дощова погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть - +4-7 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

    На Сході України вдень прогнозують від +3 до +6 градусів. Уночі буде значно холодніше - до -6 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 19 листопада
    Прогноз погоди в Україні на 19 листопада

    На Півдні середня добова температура становитиме +6-10 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні +1.

    У Києві прогнозують опади. Температура повітря сягне +5-7 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Дощитиме у всіх регіонах: прогноз погоди в Україні на 19 листопада