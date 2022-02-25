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    Під Києвом затримали окупанта: приїхав з Кемеровської області на навчання

    Російський окупант взятий у полон - Під Києвом затримали окупанта: приїхав з Кемеровської області на навчання
    Російський окупант взятий у полон

    На Київщині затримали двох загарбників

    Поліція Київської області під Гостомелем під час бойового зіткнення затримала двох російських окупантів.

    «Один тяжко поранений – йому надається допомога. Другий, що з Кемеровської області розказав, що командири сказали, що вони йдуть на навчання», – йдеться у повдомленні правоохоронців.

    Раніше повідомлялось, що російські окупанти у Києві танком переїхали автомобіль з людьми (18+).

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    Теги: окупанти війна Київщина поліція
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    Під Києвом затримали окупанта: приїхав з Кемеровської області на навчання