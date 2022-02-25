Під Києвом затримали окупанта: приїхав з Кемеровської області на навчання

На Київщині затримали двох загарбників

Поліція Київської області під Гостомелем під час бойового зіткнення затримала двох російських окупантів.

«Один тяжко поранений – йому надається допомога. Другий, що з Кемеровської області розказав, що командири сказали, що вони йдуть на навчання», – йдеться у повдомленні правоохоронців.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти у Києві танком переїхали автомобіль з людьми (18+).