З'явилися кадри розбитої російської колони на Херсонщині (відео)
Видно, що військові машини понівечені
фото: скріншот із відео
Навколо машин залишилися боєприпаси
У Херсонській області показали розбиту українськими військовими російську колону. Відео з'явилося у соціальних мережах.
Ще сьогодні військові збили на Чернігівщині російський літак. Зазначимо, українська армія відбила наступ на двох напрямках і захопила трофеї (фото).
Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено. Як повідомлялося, у Києві намагався висадитись російський десант.
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