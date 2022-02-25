  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З'явилися кадри розбитої російської колони на Херсонщині (відео)

    Видно, що військові машини понівечені - З'явилися кадри розбитої російської колони на Херсонщині (відео)
    Видно, що військові машини понівечені
    фото: скріншот із відео

    Навколо машин залишилися боєприпаси

    У Херсонській області показали розбиту українськими військовими російську колону. Відео з'явилося у соціальних мережах.

    Ще сьогодні військові збили на Чернігівщині російський літак. Зазначимо, українська армія відбила наступ на двох напрямках і захопила трофеї (фото).

    Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено. Як повідомлялося, у Києві намагався висадитись російський десант.

    Читайте також:
    Теги: ЗСУ армія Херсонщина військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З'явилися кадри розбитої російської колони на Херсонщині (відео)