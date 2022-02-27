Епіфаній просить Кирила забрати з України тіла росіян

«Виявіть милосердя хоча б до своїх співгромадян»

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні військових РФ. Він написав відповідного листа.

Митрополит наголошує, що вже четвертий день в Україні продовжується повномасштабна агресія Росії проти України: страждають мільйони людей, гинуть військовослужбовці та мирні жителі.

«На жаль, з ваших попередніх публічних заяв уже зрозуміло, що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для вас є набагато важливішим, ніж турбота про людей в Україні, частина з яких до війни вважала вас своїм пастирем… Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних співгромадян, більшість із яких – православні християни, ваша паства, у вас знайдуться духовні сили виявити людяність та турботу», – пише предстоятель ПЦУ.

Митрополит написав листа очільнику РПЦ російською мовою

У Міноборони України розповіли, що протягом 24-26 лютого російська армія втратила 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, 1 ЗРК БУК, 4 «Гради», 30 одиниць автомобільної техніки, 60 цистерн, 2 безпілотники, 2 кораблі/катери, засоби протиповітряної оборони та 4 300 військових.

фото: Міноборони

Тим часом очільник РПЦ Кирило вирішив не засуджувати російську агресію проти України. «Не дай Бог, щоб між Росією та Україною пролягла страшна межа, обігріта кров'ю братів. Ми повинні молитися за відновлення миру, за відновлення добрих відносин між нашими народами», – заявив очільник Російської церкви. Запорукою «братерства» між народами, Кирило вважає єдину Православну церкву, яка в Україні представлена УПЦ Московського патріархату, очолювана митрополитом Онуфрієм.

Тим часом у Греції на святій горі Афон моляться за перемогу України над Росією.

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