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    Події в Україні

    Боєць на «Азовсталі» під звуки вибухів заспівав хіт «Стефанія» (відео)

    Боєць співає під звуки вибухів - Боєць на «Азовсталі» під звуки вибухів заспівав хіт «Стефанія» (відео)
    Боєць співає під звуки вибухів
    фото: скріншот із відео

    Військовий виконав приспів композиції гурту Kalush Orchestra

    Один із бійців полку «Азов», який мужньо тримає оборону заводу «Азовсталь» у Маріуполі, виконав пісню «Стефанія». Боєць заспівав приспів композиції гурту Kalush Orchestra. Під час виконання на відео чути звуки вибухів. Відео опубліковано в Instagram.

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    Публикация от Орест (@kztsky)

    «Вітаємо Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя. Дякуємо за підтримку!», – коротко підписав боєць відеозапис.

    Раніше полк «Азов» подякував українському гурту Kalush Orchestra за підтримку зі сцени міжнародного конкурсу «Євробачення-2022».

    Відомо, що Kalush Orchestra одразу після свого виступу закликав врятувати захисників заводу «Азовсталь» та Маріуполя. Все це транслювалося у прямому ефірі конкурсу на багато країн світу. Пізніше гурт на пресконференції попросив «третю країну» взяти участь в евакуації поранених бійців.

    Українці у соцмережах відреагували на це й подякували гурту за емоційний заклик врятувати бійців «Азовсталі».

    Нагадаємо, що у росіян після перемоги України на «Євробаченні» та звернення Kalush Orchestra до світу щодо порятунку захисників Маріуполя дуже пригоріло. Зокрема, вони почали хизуватися ракетами, які скидають на «Азовсталь».

    Теги: росія окупанти війна Азов Україна Instagram окупація час #stoprussia Kalush Orchestra
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    Боєць на «Азовсталі» під звуки вибухів заспівав хіт «Стефанія» (відео)