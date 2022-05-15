Боєць на «Азовсталі» під звуки вибухів заспівав хіт «Стефанія» (відео)

Військовий виконав приспів композиції гурту Kalush Orchestra

Один із бійців полку «Азов», який мужньо тримає оборону заводу «Азовсталь» у Маріуполі, виконав пісню «Стефанія». Боєць заспівав приспів композиції гурту Kalush Orchestra. Під час виконання на відео чути звуки вибухів. Відео опубліковано в Instagram.

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«Вітаємо Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя. Дякуємо за підтримку!», – коротко підписав боєць відеозапис.

Раніше полк «Азов» подякував українському гурту Kalush Orchestra за підтримку зі сцени міжнародного конкурсу «Євробачення-2022».

Відомо, що Kalush Orchestra одразу після свого виступу закликав врятувати захисників заводу «Азовсталь» та Маріуполя. Все це транслювалося у прямому ефірі конкурсу на багато країн світу. Пізніше гурт на пресконференції попросив «третю країну» взяти участь в евакуації поранених бійців.

Українці у соцмережах відреагували на це й подякували гурту за емоційний заклик врятувати бійців «Азовсталі».

Нагадаємо, що у росіян після перемоги України на «Євробаченні» та звернення Kalush Orchestra до світу щодо порятунку захисників Маріуполя дуже пригоріло. Зокрема, вони почали хизуватися ракетами, які скидають на «Азовсталь».