«Укрзалізниця» відкриває спецрейси до «червоних зон»

Спецрейси відкривають для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або залишити «червоні зони»

Продаж квитків на ці рейси відкрито

«Укрзалізниця» продовжує виконувати спеціальні рейси для безпечного вивезення пасажирів з «червоних зон» карантину. Продаж квитків на ці рейси відкрито.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

У суботу, 3 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

Поїзд № 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ, 3/4 Ужгород – Запоріжжя, 5/6 Херсон – Ужгород, 7/8 Київ – Чернівці та зворотно, 13/14 Київ – Солотвино та зворотно, 15/16 Рахів -Харків, 17/18 Харків – Ужгород, 25/26 Одеса – Рахів, 29/30 Київ – Ужгород, 45/46 Лисичанськ – Ужгород, 81/82 Київ – Ужгород та зворотно, 107/108 Одеса – Ужгород та зворотно, 129/130 Кременчук – Івано-Франківськ, 149/150 Полтава-Ворохта, 133/134 Миколаїв-Рахів та зворотно, 135/136 Чернівці-Одеса, 143/144 Ворохта-Київ, 243/244 Київ-Рахів, 357/358 Київ-Рахів та зворотно, 749/750 Київ-Івано-Франківськ та зворотно.

У неділю, 4 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

Поїзд № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, 3/4 Запоріжжя-Ужгород, 5/6 Ужгород-Херсон, 7/8 Чернівці-Київ, 13/14 Солотвино-Київ, 15/16 Харків-Рахів, 17/18 Ужгород-Харків, 25/26 Рахів-Одеса, 29/30 Ужгород-Київ, 45/46 Лисичанськ-Ужгород, 81/82 Ужгород-Київ, 107/108 Ужгород-Одеса, 117/118 Чернівці-Київ, 129/130 Івано-Франківськ-Кременчук, 149/150 Ворохта-Полтава, 135/136 Одеса-Чернівці, 143/144 Київ-Ворохта, 243/244 Рахів-Київ, 357/358 Рахів-Київ, 749/750 Івано-Франківськ – Київ.

У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

Поїзд № 1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ, 3/4 Ужгород-Запоріжжя, 5/6 Херсон-Ужгород, 15/16 Рахів-Харків, 117/118 Київ-Чернівці, 133/134 Рахів-Миколаїв, 143/144 Ворохта-Київ.

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня, Київ посилює карантин. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Тим часом керівництво АТ «Укрзалізниця» ухвалило рішення збільшити розмір добових для працівників компанії з 200 грн до 250 грн. Завдяки таким ініціативам уже з 1 квітня майже чверть залізничників отримають додатковий дохід за рахунок підвищення добових на відрядження.