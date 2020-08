Потужний вибух у Бейруті: хмара диму піднялася до самого неба (відео)

Вибухом вибило шибки у вікнах і розбило вітрини в декількох кварталах навколо

У столиці Лівану Бейруті прогримів потужний вибух. Очевидці зняли на відео сильну вибухову хвилю та хмару диму, яка піднімається до неба.

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL