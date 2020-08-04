Потужний вибух у Бейруті: хмара диму піднялася до самого неба (відео)
Вибухом вибило шибки у вікнах і розбило вітрини в декількох кварталах навколо
У столиці Лівану Бейруті прогримів потужний вибух. Очевидці зняли на відео сильну вибухову хвилю та хмару диму, яка піднімається до неба.
Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL— Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці вибуху, в міському порту, працюють рятувальники.
#عاجل#لبنان: انفجار "كبير" في #مرفأ العاصمة #بيروت pic.twitter.com/W1tK48vCTC— المنبع الاخباري (@almanbae_news) August 4, 2020
Вибухом вибило шибки у вікнах і розбило вітрини в декількох кварталах навколо.
Причина вибуху поки невідома.