Потужний вибух у Бейруті: хмара диму піднялася до самого неба (відео)



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Вибухом вибило шибки у вікнах і розбило вітрини в декількох кварталах навколо

У столиці Лівану Бейруті прогримів потужний вибух. Очевидці зняли на відео сильну вибухову хвилю та хмару диму, яка піднімається до неба.

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці вибуху, в міському порту, працюють рятувальники.

Вибухом вибило шибки у вікнах і розбило вітрини в декількох кварталах навколо.

Причина вибуху поки невідома.