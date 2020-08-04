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    Відео

    Потужний вибух у Бейруті: хмара диму піднялася до самого неба (відео)

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    Потужний вибух у Бейруті: хмара диму піднялася до самого неба (відео)

    Вибухом вибило шибки у вікнах і розбило вітрини в декількох кварталах навколо

    У столиці Лівану Бейруті прогримів потужний вибух. Очевидці зняли на відео сильну вибухову хвилю та хмару диму, яка піднімається до неба.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці вибуху, в міському порту, працюють рятувальники.

    Вибухом вибило шибки у вікнах і розбило вітрини в декількох кварталах навколо.

    Причина вибуху поки невідома.

    вибух рятувальники Ліван
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