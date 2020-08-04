На сході Туреччини стався потужний землетрус



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Місцева влада повідомила про руйнування житлових будинків та інших будівель, людських жертв нема

Сила поштовхів досягла 5,7 бала за шкалою Ріхтера

На сході Туреччини стався потужний землетрус у провінції Малатья. Сила поштовхів досягла 5,7 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані дослідницького інституту Босфорського університету в Стамбулі.

Зазначається, що епіцентр землетрусу розміщувався на глибині 5 км. Перший поштовх відбувся о 12.37 за місцевим часом.

«Пізніше поштовхи повторилися, але мали меншу силу. Загалом було зафіксовано ще чотири поштовхи, силою до 2,1 бала за шкалою Ріхтера», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними МВС, людських жертв немає.

Місцева влада повідомила про руйнування житлових будинків та інших будівель, здебільшого старих.

У районі працюють рятувальники Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) та місцеві підрозділи жандармерії.

Нагадаємо, 30 липня у Японії стався землетрус.

Також 29 червня у Чернівецькій області також відбувся землетрус.

Нагадаємо, у червні у Закарпатській області протягом доби сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.