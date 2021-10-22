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    Про офшори Зеленського записали хітову пісню (відео)

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    Чи оцінить президент цей жарт? - Про офшори Зеленського записали хітову пісню (відео)
    Чи оцінить президент цей жарт?
    фото з відкритих джерел

    Поки Офіс президента, як може, відбілює свого начальника після розслідування про офшорні компанії Pandora Papers, українці висміюють гаранта, хто як може

    Блогер Богдан Процишин виклав на своєму Youtube-каналі відео з пародією на прес-конференцію президента Володимира Зеленського, на якій той недолуго намагався пояснити, чому не вважає власні офшори зашкваром.

    Пародія виконана у вигляді іншої популярної пісні «Батько наш Бандера», але зі зміненим текстом.

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    Теги: українці розслідування жарт Офіс президента Pandora Papers
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    Про офшори Зеленського записали хітову пісню (відео)