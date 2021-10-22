Про офшори Зеленського записали хітову пісню (відео)

Чи оцінить президент цей жарт?

Поки Офіс президента, як може, відбілює свого начальника після розслідування про офшорні компанії Pandora Papers, українці висміюють гаранта, хто як може

Блогер Богдан Процишин виклав на своєму Youtube-каналі відео з пародією на прес-конференцію президента Володимира Зеленського, на якій той недолуго намагався пояснити, чому не вважає власні офшори зашкваром.

Пародія виконана у вигляді іншої популярної пісні «Батько наш Бандера», але зі зміненим текстом.

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