Офшорні справи Зеленського. Уряд вважає проблему надто роздутою

Соратники Зеленського вважають інформацію про офшори президента та його оточення надто перебільшеною

Ольга Стефанішина пов'язала офшорні розслідування Pandora Papers із законом про деолігархізацію

Публікація розслідування про офшорні компанії Pandora Papers, в якому фігурує президент України Володимир Зеленський, пов'язана з ухваленням закону про деолігархізацію. Про це повідомила в інтерв'ю «Радіо Свобода» віцепрем'єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

«Я впевнена, що ці публікації пов'язані з ухваленням закону про деолігархізацію. І в першу чергу я пов'язую це з тим, що розголос був неприродно великим. Розгортання цього меседжу відбулося дуже активно саме через це – інструменти впливу й медіа, якими володіють певні олігархічні групи», – заявила вона.

Журналіст у відповідь зауважила, що витяги з розслідування Pandora Papers публікували міжнародні ЗМІ, зокрема американська газета The Washington Post.

«Я користувалася цими ресурсами: і The Washington Post, і The Guardian. І у цілому там було багато статей по різних елементах. Pandora Papers там писали не тільки про український контексті. Це були десятки, десятки заміток про різні витоки, які проаналізували різні експерти», – відреагувала Стефанішина.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн.

До слова, у розслідуванні також йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.