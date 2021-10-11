«Євросолідарність» подала до Офісу генпрокурора дві заяви про злочини оточення Зеленського

Заяви стосуються розслідування Pandora Papers і ймовірного фінансування тероризму через Укрексімбанк

Депутати з фракції «Європейська солідарність» подали до Офісу генерального прокурора дві заяви про злочини оточення президента Володимира Зеленського. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» сказав співголова фракції Артур Герасимов. Йдеться про матеріали розслідування Pandora Papers щодо ймовірного відмивання коштів, вкрадених у вкладників Приватбанку, через офшорні структури «Кварталу 95». А також про підозрілий кредит на 60 млн доларів, який державний Укрексімбанк видав підприємцю з тимчасово окупованої території України, яка контролюється російськими бойовиками.

«Європейська солідарність» подала до Офісу генерального прокурора дві заяви про злочин. Перша з них стосується розслідування «Схем» – не щодо побиття журналістів, тут ми бачимо, справа рушила після того, як було показане відео. А стосується ймовірного фінансування тероризму. Це коли чи то куми, чи то свати, чи то родичі Зеленського причетні напряму до фінансування тероризму. І ми подаємо цю заяву про злочин до Офісу генерального прокурора», – зазначив Герасимов.



«Як ви думаєте, 60 млн доларів це, якщо не помиляюся, більш ніж 1,5 мільярда гривень. Цей Мецгер, він міг зробити це без Зеленського? Щось я сумніваюся», – зауважив народний депутат.

Герасимов наголосив, що неадекватна, агресивна реакція очільника банку Мецгера, який є наближеною до президента Зеленського особою, на запитання журналіста про кредит людині з об’єднання бойовиків «ДНР», свідчить про страх викриття.

«Якби все було нормально, він би спокійно відповів, приніс папери і все було б нормально. Він зірвався, і вся країна, весь світ бачив ці зйомки. З одного боку б’ють журналістів. З іншого боку – фінансування тероризму. Журналісти зробили свою справу, зробили розслідування. І ми звертаємось до правоохоронних органів щоб вони теж дали свою оцінку цим речам», – заявив Герасимов.

«І друге – що стосується Pandora Papers, так само ми подаємо як народні депутати заяву про злочин до Офісу Генерального прокурора, де ми просимо з’ясувати і чітко дати Україні відповідь. Наскільки інформація журналістів про брудні гроші з Приватбанку, вкрадені у кожного українця, відповідає дійсності? Бо у мене сумнівів майже немає. Але ми хочемо отримати відповідь правоохоронних органів. І оце дві речі, які «Європейська солідарність» сьогодні відіслала до Офісу генерального прокурора», – зазначив Герасимов.

Раніше депутатка від «ЄС» назвала ключову відмінність «офшорних скандалів» Порошенка та Зеленського.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.

Щодо іншого скандалу, в якому фігурує оточення Зеленського, то 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У банку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

11 жовтня Голосіївський районний суд міста Києва обрав для нині відсторонених голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимира Пікалова запобіжний захід – нічний домашній арешт.

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