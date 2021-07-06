Білорусь анулювала дозвіл на трансляцію каналу ексколег Зеленського

Канал Квартал TV втратив ліцензію на мовлення у Білорусі

В ефірі українських телепрограм начебто виявлена реклама, не заявлена при отриманні дозволу на мовлення

Міністерство інформації Білорусі 5 липня анулювало дозволи на поширення на території республіки телепрограм UA та Квартал TV. Про це йдеться у повідомленні білоруського відомства.

Зазначається, що підґрунтям для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства у частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ.

«В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, не заявлена при отриманні дозволу на мовлення», – пояснює мінінформ.

Як відомо, 10 червня Україна заборонила мовлення пропагандистського «Білорусь 24» через розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Йшлося про трансляцію пісень та фільмів з участю персон з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У Мінську дії Києва тоді називали «черговим недружнім жестом».

До слова, РНБО не збирається з'ясовувати, як «Квартал 95» продав серіал в РФ в обхід санкцій.

Нагадаємо, у травні російський канал СТС оголосив про прем’єру серіалу «100 000 хвилин разом», який був знятий «Студією Квартал 95», що заснував президент Володимир Зеленський.

Серіал був знятий у 2020 році. Режисером проєкту виступив Руслан Ханумак, він же зіграв головну роль. Другу головну роль зіграла актриса Дарина Рибак.

Раніше СБУ відмовилась розслідувати продаж компанією Зеленського серіалу «Папік» в Росію.

Перед цим Рада національної безпеки і оборони України заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС Медіа», що володіє телеканалом «СТС», а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал «Папік» компанією «Студія «Квартал 95» згаданому російському телеканалу.

Згодом міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому до Росії продається велика кількість українських серіалів.