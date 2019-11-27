Іран повідомив про затримання вісьмох агентів ЦРУ



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Співробітники ЦРУ начебто намагалися зібрати інформацію про останні заворушення в Ірані

Американські розвідники нібито діяли під виглядом журналістів

В Ірані затримали вісім осіб, начебто пов'язаних з американським Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ).

Про це повідомляє видання Mehr.

«Міністерство розвідки Ірану оголосило про арешт восьми осіб, які намагалися зібрати інформацію про останні заворушення в країні та доправити її за межі країни», - йдеться у повідомленні.

У заяві міністерства зазначається, що заарештовані особи проходили підготовку у розвідувальній службі США (ЦРУ) та діяли у різних країнах під виглядом журналістів, вони тривалий час перебували під наглядом іранської розвідки, після останніх заворушень стало зрозуміло, що вони отримали вказівки взяти участь у них та підготувати детальні фотозвіти про ці події.

Як зазначається, затриманих виявили та заарештували до того, як вони здійснили свої плани.

Раніше цього тижня стало відомо, що близько 180 учасників масових антиурядових демонстрацій заарештовано поліцією в Ірані.

Влада Ірану заявляє, що багато протестуючих були підготовлені країнами Заходу і отримували гроші за участь в демонстраціях.

За даними правозахисної організації Amnesty International при розгоні демонстрацій було вбито не менше 106 осіб по всій країні, повідомляло агентство AP. Представники ООН заявляють про «десятки» убитих. Влада Ірану ставить під сумнів ці цифри, однак не надає свою статистику.