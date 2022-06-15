«Не можна розстрілювати без суду». Кім розповів про миколаївських колаборантів

За словами голови Миколаївської обладміністрації, в основному серед колаборантів люди, яким байдуже на долю країни

У Миколаївській області є потенційні колаборанти, але спецслужби їх вираховують і проводять з ними відповідну роботу. Про це розповів голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім в інтерв'ю «Главкому».

«Їх не можна розстрілювати без суду та слідства. Ми їх вираховуємо, з багатьма працюють спецслужби. Але тим потенційним колаборантам, які наразі не порушують закон і не підтримують зв’язків з росіянами, нічого зробити не можна. Тих, що підтримують, ми ловимо», – розповів Кім.

За словами голови Миколаївської обладміністрації, в основному серед колаборантів люди, яким не важлива країна, для них важлива соціальна сходинка. Разом з тим Кім додав, що серед миколаївської еліти, яка має якесь розуміння того, що відбувається, колаборантів немає.

«Завжди знайдеться якийсь двірник, який захоче щось очолити. Серед миколаївської еліти, яка має якесь розуміння того, що відбувається, таких нема», – запевняє Кім.

Натомість криміногенна ситуація в області під контролем.«Ми всіх показово правильно виховали. У нас є спортивні хлопці, плюс створена обласна варта, і ми демонстрували ще у перші дні, що ми робимо з мародерами. Всі зрозуміли, що під час війни краще поводити себе добре. Тому у нас, тьху-тьху, все у порядку з криміногенною обстановкою, показники навіть поліпшились», – зауважив голова Миколаївської обладміністрації.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що колишній поліцейський на Луганщині вступив у злочинну змову з представниками так званої «ЛНР». Погодившись на пропозицію окупаційної адміністрації РФ, він добровільно зайняв посаду прокурора в незаконному правоохоронному органі так званої прокуратури Білокуракинського району «ЛНР».

Разом з тим на в'їзді до Києва правоохоронці затримали мешканця Горлівки, який був готовий «продатись» РФ за пляшку спирту.

Раніше повідомлялося, що мешканка Бахмута за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора.



