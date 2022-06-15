«Ми нормальні люди». Зеленський сказав, чи стрілятиме Україна по території РФ

Президент наголосив, що Україні потрібна далекобійна зброя не для того, щоб обстрілювати цивільних росіян

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали російської федерації. Про це Зеленський заявив під час онлайн-пресконференції для представників данських ЗМІ.

«Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу», – сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи буде України обстрілювати територію Росії, якщо на це погодиться Захід.

Президент пояснив, що в Україні є місця, де зосереджені українські захисники на відстані понад 100 км від російських окупантів.

Тому, за словами Зеленського, Україні потрібна відповідна зброя, котра б діставала до загарбників на таку дистанцію.

«Ми не можемо просто віддавати людей… Я дуже хочу, щоб вони воювали і повернулись додому. Нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. Зброя, яка працює на таку відстань. Ми працюємо на окупованій нашій землі, а не на території російської держави», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента озвучили обсяг озброєння, який Україні потрібен від Заходу, щоб протистояти російським військам.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти». 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Сполучені Штати Америки раніше анонсували відправку Україні високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів ( 49 миль ).

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