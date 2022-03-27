У Рубіжному три дні не могли евакуювати людей з підвалів (відео)

У підвалі перебували важко поранені люди

Із недоступних підвалів у Рубіжному на Луганщині евакуювали людей. Цю операцію не вдавалось провести три доби через постійні обстріли з боку російських окупантів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga

«За стислою інформацією від місцевих, патрульні поліцейські дізнались, що в підвалах школи та хлібозаводу переховуються жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю. Внаслідок ворожих обстрілів є важкі поранені. Через постійні бої та обстріли логістика до цих місць майже відсутня, через що люди мали величезні проблеми з їжею, водою та медикаментами. Тобто, шансів на виживання було вкрай мало», - розповів Гайдай.

У першу добу патрульні разом із бійцями Нацгвардії під обстрілами провезли людям провізію, але про евакуацію через бої не могло бути й мови.

На другий день намагалися погодити «режим тиші» для рубіжан, але безрезультатно. Потрапивши під щільний вогонь, евакуацію довелось відмінити.

«Сьогодні «режим тиші» також був лише номінальним, але людей необхідно було рятувати. Евакуація була дуже гарячою. Всі цілі. Поранених доставлено до лікарні, інші прямують до безпечного місця», - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі.

27 березня в результаті обстрілів сіл на Луганщині загинула дитина, ще одна зазнала поранень.

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