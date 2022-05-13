«Руській мір»: у Латвії пройшов антиукраїнський мітинг (відео)

Росіяни показали себе у всій красі

Російськомовні мешканці Латвії вийшли в Ризі на антиукраїнський мітинг.

Толерантні європейці були шоковані рівнем культури представників «Руського міра». Вони ненавидять усіх і озлоблені на весь світ.

«Мы русские! Антифашисты!», – заявив чоловік, що свято вірить путінській пропаганді.

Інша учасниця акції була затримана поліцією за агресивну поведінку. При цьому вона обізвала латишів фашистами та заявила: «Я не могу жить в этой стране!».

У коментарях до відео, багато людей задаються питанням, чи не хоче латвійська влада допомогти цим людям знайти шлях до Московії?

Нагадаємо, у Латвії Сейм проголосував у терміновому читанні за законопроєкт, який припиняє дію 13 статті латвійсько-російського договору про збереження меморіальних споруд. Рішення відмовитись від виконання статті міжнародного договору Латвія обґрунтовує тим, що Росія вчиняє воєнні злочини в Україні.

Таким чином Сейм Латвії дозволив ліквідовувати радянські пам'ятники, через що у росіян вже пригорає.