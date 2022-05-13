  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Руській мір»: у Латвії пройшов антиукраїнський мітинг (відео)

    Рашистам неможливо вгодити. Вони вірять тільки Путіну - «Руській мір»: у Латвії пройшов антиукраїнський мітинг (відео)
    Рашистам неможливо вгодити. Вони вірять тільки Путіну
    скріншот з відео

    Росіяни показали себе у всій красі

    Російськомовні мешканці Латвії вийшли в Ризі на антиукраїнський мітинг.

    Толерантні європейці були шоковані рівнем культури представників «Руського міра». Вони ненавидять усіх і озлоблені на весь світ.

    «Мы русские! Антифашисты!», – заявив чоловік, що свято вірить путінській пропаганді.

    Інша учасниця акції була затримана поліцією за агресивну поведінку. При цьому вона обізвала латишів фашистами та заявила: «Я не могу жить в этой стране!».

    У коментарях до відео, багато людей задаються питанням, чи не хоче латвійська влада допомогти цим людям знайти шлях до Московії?

    Нагадаємо, у Латвії Сейм проголосував у терміновому читанні за законопроєкт, який припиняє дію 13 статті латвійсько-російського договору про збереження меморіальних споруд. Рішення відмовитись від виконання статті міжнародного договору Латвія обґрунтовує тим, що Росія вчиняє воєнні злочини в Україні.

    Таким чином Сейм Латвії дозволив ліквідовувати радянські пам'ятники, через що у росіян вже пригорає.

    Теги: росія окупанти пропаганда війна путінський режим Латвія Україна чоловік влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Руській мір»: у Латвії пройшов антиукраїнський мітинг (відео)