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    Депутати Бундестагу залишили зал під час виступу Шольца про війну в Україні

    Депутати Бундестагу залишили зал під час виступу Шольца про війну в Україні
    фото з відкритих джерел

    Серед тих, хто вийшов із зали, був спікер фракції з питань політики безпеки Маркус Фабер

    Під час виступу канцлера Німеччини Олафа Шольца на засіданні Комітету з політики щодо України, кілька членів Вільної демократичної партії покинули залу. Про це пише Spiegel.

    Група з чотирьох осіб передчасно покинула зустріч, присвячену війні в Україні. Серед них був спікер фракції з питань політики безпеки Маркус Фабер. Він написав у Twitter, що у канцлера була можливість порозумітися перед комітетом.

    «На жаль, багато відповідей не були дані. Я сподіваюся, що ми зможемо надолужити згаяне», - написав Фабер.

    Пізніше він прокоментував інцидент інакше, аргументувавши вихід із залу «подальшими зустрічами» і подякував Шольцу «за конструктивний обмін думками».

    «Сьогодні в черговий раз стало ясно, що в рішенні про постачання важких озброєнь Україні ми єдині. Зараз ми швидко реалізуємо те, що ми ініціювали в Бундестазі», - зазначив він.

    Голова комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн обережно розкритикувала дії своїх колег по партії і повідомила про «дуже конструктивну розмову» після зустрічі. Саме вона раніше звинувачувала Шольца в нерішучості в питаннях постачання важкого озброєння в Україну.

    У соціал-демократичній партії були роздратовані відходом депутатів під час виступу Шольца.

    «Не було абсолютно ніякої причини виходити трохи засмученим. Канцлер відповів на всі питання дуже об'єктивно. І було б актом ввічливості залишитися за п'ять хвилин до кінця, тим більше, що весь сеанс пройшов дуже спокійно», - сказав журналістам Джо Вайнгартен.

    Як повідомлялося, канцлер Німеччини і президент Росії обговорили ситуацію в Маріуполі.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Депутати Бундестагу залишили зал під час виступу Шольца про війну в Україні