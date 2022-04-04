Бородянка зараз. Міноборони показало, що після себе лишає «руській мір» (відео)

Триває 40-й день повномасштабної війни Росії проти України

Містечко Бородянка, що на Київщині зазнала масштабних руйнувань. Як повідомляє Міністерство оборони, загарбники навмисно обстріляли житлові квартали, багатоповерхівки і приватні будинки. Під вогонь потрапив реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів.

«Коли ворог захлинувся від швидкого нападу на Україну колонами загарбницької техніки, він перейшов до тактики звірства − обстрілювати мирні міста! Росія відповість за скоєне звірство! Переможемо! Відбудуємо!», − обіцяють в Міноборони.

Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

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