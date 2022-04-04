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    Бородянка зараз. Міноборони показало, що після себе лишає «руській мір» (відео)

    Місто отримало страшні ушкодження - Бородянка зараз. Міноборони показало, що після себе лишає «руській мір» (відео)
    Місто отримало страшні ушкодження
    скріншот з відео

    Триває 40-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Містечко Бородянка, що на Київщині зазнала масштабних руйнувань. Як повідомляє Міністерство оборони, загарбники навмисно обстріляли житлові квартали, багатоповерхівки і приватні будинки. Під вогонь потрапив реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів.

    «Коли ворог захлинувся від швидкого нападу на Україну колонами загарбницької техніки, він перейшов до тактики звірства − обстрілювати мирні міста! Росія відповість за скоєне звірство! Переможемо! Відбудуємо!», − обіцяють в Міноборони.

    Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

    Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна Київщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Бородянка зараз. Міноборони показало, що після себе лишає «руській мір» (відео)