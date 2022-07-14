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    Сергій Бабкін заспівав «Заповіт» Шевченка у стилі реггі (відео)

    Музикант знайшов цікаве звучання для віршів Кобзаря - Сергій Бабкін заспівав «Заповіт» Шевченка у стилі реггі (відео)
    Музикант знайшов цікаве звучання для віршів Кобзаря
    скріншот з відео

    Лірика Кобзаря заграла новими барвами після 24 лютого

    Співак Сергій Бабкін випустив нову пісню. Музикант творчо підійшов до виконання віршу Тараса Шевченка «Заповіт». Він поєднав слова Кобзаря з музикою реггі, навіть використавши приспів з пісні Боба Марлі (легенди стилю реггі) No woman, no cry. Вийшло дуже незвично.

    «Реггі-версію «Заповіту» Тараса Шевченка я зробив ще багато років тому. Але після 24 лютого лірика Кобзаря заграла новими барвами й почала резонувати з нашим сьогоденням, нібито він писав не в XIX сторіччі, а 2022 року», – розповів музикант.

    Відзначимо, що відео було записано в рамках проекту Voice of nation, в якому українські виконавці знаходять нове звучання для українських народних пісень.

    Нагадаємо, музикант Сергій Міхалок і гурт «Ляпис Трубецкой» переспівали знамениту пісню «Воїни світла» українською мовою. Відеокліп на україномовну версію пісні музиканти оприлюднили на Youtube.

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    Теги: музика Тарас Шевченко Сергей Бабкин співак пісня
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    Сергій Бабкін заспівав «Заповіт» Шевченка у стилі реггі (відео)