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    Що відбувається в наметовому містечку на білоруському кордоні (відео)

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    Із серпня в Польщі сталося 30 тис. інцидентів незаконного перетину кордону з боку Білорусі - Що відбувається в наметовому містечку на білоруському кордоні (відео)
    Із серпня в Польщі сталося 30 тис. інцидентів незаконного перетину кордону з боку Білорусі
    фото: Z Obiektywem Obok Munduru

    Тисячі біженців, які намагаються прорвати польський кордон зі сторони Білорусі, розбили велике наметове містечко

    Поки провідні політичні діячі намагаються вирішити, як бути з непроханими гостями, яких Європі «підкинули» Лукашенко з Путіним, самі мігранти тимчасово живуть на кордоні з Польщею.

    Журналісти зробили прямий ефір з місця подій і показали побут людей, які вже тиждень не полишають головні новини світових ЗМІ.

    У коментарях до трансляції, люди резонно питають, звідки у кількох тисяч людей, які йшли пішки до кордону без важких сумок, стільки їжі, аби стільки часу перебувати на одному місці.

    Нагадаємо, МЗС Польщі заявило, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр – координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

    Ще 8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

    Теги: Білорусь ЗМІ мігранти кордон
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    Що відбувається в наметовому містечку на білоруському кордоні (відео)