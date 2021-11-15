Поліція Польщі затримала російських пропагандистів на кордоні з Білоруссю

Пропагандистів затримано у зоні, де діє надзвичайний стан

У Польщі біля кордону з Білоруссю, де діє надзвичайний стан, затримали двох співробітників французької редакції російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today). Про це повідомляють низка польських і російських ЗМІ, наводячи заяву речника поліції Підляського воєводства Томаша Крупи. RT також опублікувала заяву про затримання своїх колег.

Як зазначає TVP, поліція вранці 15 листопада затримала двох осіб поблизу населеного пункту Уснаж-Гурни, у зоні, на яку поширюється дія надзвичайного стану.

Вони виявилися співробітниками RT France та пояснили, що прибули робити репортаж. Водночас, вони не мали необхідного дозволу від прикордонної служби, що вимагається для перебування в зоні дії надзвичайного стану у тому числі для всіх громадян Польщі, які не проживають і не працюють у цих населених пунктах і не є представниками державних служб.

Нагадаємо, надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах Польщі діє ще з 2 вересня через міграційну кризу, спровоковану диктатором Олександром Лукашенком.

Як відомо, сьогодні ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі. Під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять.

На початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явилися відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

Тим часом, як повідомляють польські прикордонники, лише протягом 13 листопада було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.



