Латвійська армія раптово розпочала військові навчання біля кордону з Білоруссю

Навчання The Decisive Point триватимуть до 12 грудня

Цими вихідними на південному сході Латгалі почалися масштабні, раніше не оголошені військові навчання за участю чотирьох бригад Земессардзе, повідомила представниця Національних збройних сил (НВС) Сандра Брале. Про це пише delfi.

Навчання The Decisive Point триватимуть до 12 грудня. Метою навчань є перевірка спільної співпраці, структур команд, логістики, мобільності та процедур ухвалення рішень.

Держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі, в тому числі Росія та Білорусь, поінформовані про навчання. Брале не уточнила точну кількість солдатів і земессаргів, що беруть участь у навчаннях. Тим часом, міністр оборони Артіс Пабрікс в інтерв'ю Латвійському телебаченню заявив, що в навчаннях задіяно приблизно 3 тис. учасників.

Пабрікс також побічно підтвердив, що навчання пов'язані із кризою на кордоні Латвії, Литви та Польщі з Білоруссю.

«Я просив оголосити про початок військових навчань у Латгалі, щоб і наші білоруські колеги, якщо їх можна так називати, знали», – сказав він журналістам.

14 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що НАТО має вжити конкретних кроків для вирішення міграційної кризи на кордоні з Білоруссю. Він заявив, що Польща разом із Литвою та Латвією могла б запросити консультації відповідно до четвертої статті угоди про альянс.

Пабрікс зазначив, що якщо буде попит на такі консультації, Латвія його підтримає. На думку політика, хоча ситуація ще не досягла критичного рівня, водночас немає ознак того, що вона могла б покращитись. Також зростають можливості того, що групи мігрантів можуть бути спрямовані до латвійського кордону, упевнений міністр.

Нагадаємо, Латвія заявила, що захищатиме свої кордони, координуючи дії з НАТО та ЄС.

19 жовтня уряд Латвії продовжив режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю до 10 лютого 2022 року.

Зазначено, що на латвійсько-білоруському кордоні вже встановлено третину забору. Припускають, що його будівництво буде завершено в листопаді.

Як відомо, Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Також Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

На початку серпня у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.

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