Швидка окупація неможлива. Рупор Кремля виправдав провал бліцкрігу (відео)

Пропагандистка має розуміти, що коли Росія програє, її злочини не забудуть

Путінська пропаганда продовжує заспокоювати своїх громадян

В ефірі російського телебачення прозвучала думка, що Україну, в принципі, неможливо швидко захопити. Тому й місяць війни − це не провал, а «так було задумано».

І сказала це не хто небудь, а одна з головних рупорів Кремля, Ольга Скабєєва.

«Неможливо за місяць захопити таку велику європейську країну. Демітиліризувати теж», − скромно заявила ведуча, яка ще перед початком війни, разом з колегами, трималася геть інших думок.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України повідомив російським телеведучим Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України).