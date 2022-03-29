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    Швидка окупація неможлива. Рупор Кремля виправдав провал бліцкрігу (відео)

    Пропагандистка має розуміти, що коли Росія програє, її злочини не забудуть - Швидка окупація неможлива. Рупор Кремля виправдав провал бліцкрігу (відео)
    Пропагандистка має розуміти, що коли Росія програє, її злочини не забудуть
    фото з відкритих джерел

    Путінська пропаганда продовжує заспокоювати своїх громадян

    В ефірі російського телебачення прозвучала думка, що Україну, в принципі, неможливо швидко захопити. Тому й місяць війни − це не провал, а «так було задумано».

    І сказала це не хто небудь, а одна з головних рупорів Кремля, Ольга Скабєєва.

    «Неможливо за місяць захопити таку велику європейську країну. Демітиліризувати теж», − скромно заявила ведуча, яка ще перед початком війни, разом з колегами, трималася геть інших думок.

    Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України повідомив російським телеведучим Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України).

    Теги: росія окупанти телебачення пропаганда війна Україна Ольга Скабєєва окупація #stoprussia
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    Швидка окупація неможлива. Рупор Кремля виправдав провал бліцкрігу (відео)