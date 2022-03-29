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    Які країни ЄС не радять своїм громадянам їхати воювати в Україну (список)

    Зеленський оголосив про створення у складі українських Збройних Сил &laquo;Інтернаціонального легіону&raquo;&nbsp; - Які країни ЄС не радять своїм громадянам їхати воювати в Україну (список)
    Зеленський оголосив про створення у складі українських Збройних Сил «Інтернаціонального легіону» 
    фото: facebook/UkrainianLandForces

    Звернення до своїх громадян підписали сім країн

    Німеччина та ще шість інших країн ЄС зробили спільну заяву і порадили своїм громадянам не їхати воювати в Україну як добровольці. Про це пише німецьке видання Bild.

    Міністри юстиції Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Іспанії підписали звернення із цього приводу після зустрічі у понеділок.

    «Звичайно, ми хочемо запобігти поїздкам людей на театр військових дій», – сказав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

    Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про створення у складі українських Збройних Сил «Інтернаціонального легіону» для боротьби з російськими нападниками.

    Нагадаємо, перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України розташувалися на позиціях на околицях Києва. До слова, 25 березня, білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського склав військову присягу Україні, а його бійці зараховані до складу ЗСУ.

    Читайте також: Чому іноземці-добровольці їдуть воювати за Україну?
    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина війна добровольці Україна окупація #stoprussia
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    Які країни ЄС не радять своїм громадянам їхати воювати в Україну (список)