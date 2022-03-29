Які країни ЄС не радять своїм громадянам їхати воювати в Україну (список)

Зеленський оголосив про створення у складі українських Збройних Сил «Інтернаціонального легіону»

Звернення до своїх громадян підписали сім країн

Німеччина та ще шість інших країн ЄС зробили спільну заяву і порадили своїм громадянам не їхати воювати в Україну як добровольці. Про це пише німецьке видання Bild.

Міністри юстиції Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Іспанії підписали звернення із цього приводу після зустрічі у понеділок.

«Звичайно, ми хочемо запобігти поїздкам людей на театр військових дій», – сказав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про створення у складі українських Збройних Сил «Інтернаціонального легіону» для боротьби з російськими нападниками.

Нагадаємо, перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України розташувалися на позиціях на околицях Києва. До слова, 25 березня, білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського склав військову присягу Україні, а його бійці зараховані до складу ЗСУ.