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    Ситуація на фронті. Як окупанти обстрілюють наші позиції (відео)

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    Бійців попередили, що на лінії зіткнення активізувалися ворожі снайпери - Ситуація на фронті. Як окупанти обстрілюють наші позиції (відео)
    Бійців попередили, що на лінії зіткнення активізувалися ворожі снайпери
    фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Другого грудня проросійські бойовики обстріляли позицію українських військових

    Журналісти побували на позиції української армії, яку нещодавно обстріляв ворог.

    Бійці розповіли про втрати та моральний дух, а також запевнили, що готуються до можливого великого наступу армії РФ, передає Радіо Свобода.

    «Треба бути готовими до всього», – каже молодий український військовий. За два дні до зустрічі із кореспондентом він втратив під обстрілом свого товариша. Тому було лише 22 роки.

    Прямо під час зйомок було чути постріли з гранатомету.

    Нагадаємо, 6 грудня президент надав звання Героя України загиблому на Донбасі бійцеві. Петро Полицяк загинув при обороні Донецького аеропорту 20 січня 2015 у віці 22 роки.

    Нагадаємо також, Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження поведінці деяких народних депутатів, а також у виступі президента.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі війна
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    Ситуація на фронті. Як окупанти обстрілюють наші позиції (відео)