Ситуація на фронті. Як окупанти обстрілюють наші позиції (відео)

Бійців попередили, що на лінії зіткнення активізувалися ворожі снайпери

Другого грудня проросійські бойовики обстріляли позицію українських військових

Журналісти побували на позиції української армії, яку нещодавно обстріляв ворог.

Бійці розповіли про втрати та моральний дух, а також запевнили, що готуються до можливого великого наступу армії РФ, передає Радіо Свобода.

«Треба бути готовими до всього», – каже молодий український військовий. За два дні до зустрічі із кореспондентом він втратив під обстрілом свого товариша. Тому було лише 22 роки.

Прямо під час зйомок було чути постріли з гранатомету.

Нагадаємо, 6 грудня президент надав звання Героя України загиблому на Донбасі бійцеві. Петро Полицяк загинув при обороні Донецького аеропорту 20 січня 2015 у віці 22 роки.

Нагадаємо також, Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження поведінці деяких народних депутатів, а також у виступі президента.

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