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    Думки вголос

    Це наш історичний шанс для зміцнення держави

    • Єгор Чернєв

      народний депутат України IX скликання, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

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    На наш захист піднімається весь цивілізований світ - Це наш історичний шанс для зміцнення держави
    На наш захист піднімається весь цивілізований світ
    фото з відкритих джерел

    Американці налаштовані й надалі нарощувати підтримку України

    США навіть не розглядають варіант виконання Україною Мінських угод у російській трактовці. У цьому в ході зустрічі у Вашингтоні нас запевнили члени Сенату США від обох партій Jeanne Shaheen, Robert Portman, Chris Murphy та Richard Durbin.

    Таким чином, ми можемо розраховувати на те, що наші американські союзники будуть підтримувати наші умови. Спочатку припинення вогню, відведення російських військ з Донбасу та відновлення Україною контролю за кордоном і лише потім — вибори.

    Крім того, вони підтримали нашу позицію щодо необхідності стримування Росії та зміцнення обороноздатності України і погодилися з важливістю посилення нашого оборонного потенціалу системами ППО та ПРО, а також розвитку українського флоту.

    Особливо важливим для нас також є те, що американці налаштовані й надалі нарощувати зусилля для консолідації Заходу на підтримку України та стримування Росії.

    На наш захист піднімається весь цивілізований світ. Це наш історичний шанс для зміцнення держави та прискорення інтеграції у ЄС та НАТО. І ми не повинні його прогавити.

    Також, США не відмовляються від санкцій проти «Північного потоку-2». Як мені вдалося з'ясувати у Вашингтоні, зникнення поправок про впровадження санкцій проти російського газопроводу в оборонному бюджеті США пов'язане з суто технічними причинами.

    Йдеться про те, що ці поправки йшли у пакеті з іншими, щодо яких демократи та республіканці не змогли між собою домовитися. В результаті заради прийняття оборонного бюджету всі ці поправки були відкликані цілим пакетом, як і подавалися.

    Але це не означає відмови від санкцій чи те, що американські парламентарі не зможуть підготувати відповідний окремий законопроект, який зупинить «Північний потік-2».

    Отже, жодної зради немає, всі шанси на зупинку російського газопроводу залишаються. США були, є і будуть нашим вірним союзником.

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    Джерело: блог Єгора Чернєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС США НАТО санкції війна
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    Це наш історичний шанс для зміцнення держави