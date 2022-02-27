Прем'єр Ізраїлю зателефонував Путіну, щоб домовитися про мир в Україні

У Кремлі заявили, що Росія готова до переговорів у білоруському Гомелі

Ізраїльський прем'єр Нафталі Беннет зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну та запропонував посередництво з метою призупинення військових дій. Про це інформують РИА Новости

У Кремлі повідомили, що Путін заявив Беннету: Росія готова до переговорів у білоруському Гомелі, а Київ нібито, «проявляючи непослідовність, досі не скористався можливістю».

Нагадаємо, у неділю, 27 лютого, Кремль офіційно повідомив, що делегація РФ прибула до Білорусії на переговори з українською владою. В той же час президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів. В Офісі президента не підтвердили інформації про те, що президент їхатиме до Білорусі на переговори.

Зазначимо, що менш ніж за пів години до появи офіційної інформації Кремля повітряні сили збили ракету, випущену на Київ із Білорусі.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

Згодом стало відомо, що Путін хоче вести переговори із Зеленським. Він готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує Путіна та Зеленського в Мінську.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку», а нарвався на патріотів України, які готові до смерті боронити незалежну державу.

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