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    Смарт-квартира і власний город. Солдат показав побут на лінії фронту (відео)

    Українські воїни, як справжні хазяї, наводять лад у будь-якій ситуації - Смарт-квартира і власний город. Солдат показав побут на лінії фронту (відео)
    Українські воїни, як справжні хазяї, наводять лад у будь-якій ситуації
    джерело: instagram/13becks12

    Українець показав, як наші захисники облаштували свої укріплення

    Український захисник зняв відео, як живуть солдати на передовій.

    Не дивлячись на війну, воїни все одно хочуть затишку, тож роблять для цього все можливе.

    Автор відео показав невеличкий город, де вирощує цибулю. Також, чоловік запевнив, що у них на позиції є постійно зв'язок та пожартував, що спить у власній смарт-квартирі.

    «Умови в нас гарні. Вахтер у нас є, «бабуся» (позиція кументника. – ред.), яка кудись відійшла. Стеля укріплена. Загалом, все добре», – солдат з гумором описав свій побут.

    Нагадаємо, російські загарбники не полишають спроб оточити угруповання Об'єднаних сил та встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

    «Основна мета противника наразі залишається незмінною – спроби оточити угруповання Об'єднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями, а також забезпечити стійкість сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим», – зазначив він.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація солдат #stoprussia
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    Смарт-квартира і власний город. Солдат показав побут на лінії фронту (відео)