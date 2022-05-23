Окупанти намагаються повністю захопити три області – Міноборони

Агресор веде інтенсивні обстріли тактичними ракетними комплексами і авіацією вздовж усієї лінії зіткненн

Російські загарбники не полишають спроб оточити угруповання Об'єднаних сил та встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

«Основна мета противника наразі залишається незмінною – спроби оточити угруповання Об'єднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями, а також забезпечити стійкість сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим», – зазначив він.

За словами Мотузяника, агресор веде інтенсивні обстріли тактичними ракетними комплексами і авіацією вздовж усієї лінії зіткнення, а також у глибині оборони українських військ, зокрема, у Донецькому операційному районі, а також на Слов'янському напрямку.

Крім того, ворог продовжує завдавати удари по території України крилатими ракетами морського базування типу «Калібр».

За його словами, на Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ вживають заходів, аби не допустити розширення ділянки вклинення і подальшого просування російських окупантів.

Зокрема, противник наступає у напрямку Сєвєродонецька – тривають активні бойові дії.

«Ворожа атака у селищі Метьолкіне була відбита українськими військами, противник зазнав втрат та відступив. Водночас ворог не полишає спроб форсувати річку Сіверський Донець та шукає місця для її подолання та накопичує у тилових районах техніку понтонно-мостового парку», - додав він.

Нагадаємо, Залужний назвав кількість звільнених від загарбника населених пунктів Харківщини.